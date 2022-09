Bei den Todesfällen handelt es sich um ältere Menschen. Foto: dpa up-down up-down Zahlen vom Dienstag RKI meldet insgesamt drei Corona-Tote in Delmenhorst und Landkreis Oldenburg Von Florian Mielke | 13.09.2022, 14:16 Uhr

Den Tod von drei weiteren Menschen, die in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg mit oder am Coronavirus gestorben sind, hat das RKI am Dienstag gemeldet. Dabei handelt es sich zum Teil um Nachmeldungen.