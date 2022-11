50 neue Infektionen und einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat das Robert-Koch-Institut an diesem Mittwoch für Delmenhorst gemeldet. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei der verstorbenen Person um einen Mann, Anfang 80. Es ist der 117. Todesfall in Delmenhorst, der mit einer Corona-Infektion in Verbindung steht.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

250 Personen aus Delmenhorst sind in den vergangenen sieben Tagen mittels PCR-Verfahren positiv auf das Virus getestet worden. Der Inzidenzwert steht bei 322,5. Der Trend zeigt damit weiter nach unten. Am Mittwoch vor einer Woche lag der Wert noch bei 482,4.

Zehn Corona-Patienten im Delmenhorster Krankenhaus

Im Delme Klinikum Delmenhorst werden an diesem Mittwoch (Stand: 9 Uhr) zehn Corona-Patienten behandelt. Zwei davon müssen auf der Intensivstation betreut werden. Im Vergleich zum Vortag haben sich diese Zahlen nicht geändert.

Landkreis Oldenburg hat bundesweit höchsten Inzidenzwert

Der Landkreis Oldenburg hat mit 459,5 momentan die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im gesamten Bundesgebiet. Hier wurden in der vergangenen Woche 607 neue Infektionen mit PCR-Tests nachgewiesen.

Wichtigste Parameter für Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Niedersachsen sind inzwischen nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenzen der Kommunen, sondern die landesweite Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patienten. Sowohl die Hospitalisierungsinzidenz (7,7 am 15. Oktober) als auch die Intensivbetten-Belegung (3,2 Prozent am 15. Oktober) befinden sich seit Wochen im Abwärtstrend und liegen aktuell deutlich unter den ersten Grenzwerten. Erst wenn der Schwellenwert von 15 bei der Hospitalisierungsinzidenz überschritten wird und gleichzeitig die Auslastung der Intensivkapazitäten mit Corona-Patienten bei mehr als zehn Prozent liegt, wird die Corona-Verordnung angepasst.