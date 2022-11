Das RKI hat am Donnerstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Cororona-Infektion für Delmenhorst gemeldet. Symbolfoto: imago images/snapshot up-down up-down Inzidenzwerte wieder aussagekräftig RKI meldet dritten Corona-Todesfall für Delmenhorst in dieser Woche Von Eyke Swarovsky | 24.11.2022, 09:09 Uhr

Das Robert-Koch-Institut hat an diesem Donnerstag den bereits dritten Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion binnen einer Woche für die Stadt Delmenhorst gemeldet. Nach einem teschnischen Fehler am Vortag sind die Inzidenzwerte in der Region wieder aussagekräftig.