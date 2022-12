Eine mit dem Coronavirus infizierte Frau aus Delmenhorst ist verstorben. Symbolfoto: Waltraud Grubitzsch / dpa up-down up-down Weniger Patienten im Krankenhaus RKI meldet 123. Corona-Todesfall für die Stadt Delmenhorst Von Eyke Swarovsky | 29.12.2022, 09:17 Uhr

Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag den 123. Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Delmenhorst gemeldet. Unterdessen konnten mehrere Corona-Patienten in Delmenhorst das Krankenhaus verlassen.