Insgesamt sind jetzt 126 Menschen an oder mit dem Corona-Virus in Delmenhorst gestorben. Foto: dpa/Michel up-down up-down Inzidenzwerte sinken weiter RKI meldet mehrere Corona-Todesfälle für die Region rund um Delmenhorst Von Sebastian Hanke | 12.01.2023, 09:08 Uhr

Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag einen weiteren Todesfall in Delmenhorst im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Doch auch in den Nachbarkreisen sind Menschen gestorben.