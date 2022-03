Mit 1593,5 hat der Inzidenzwert am 29. März 2022 seinen bisherigen Höchststand erreicht. FOTO: AaleX/Photo Corona-Zahlen steigen RKI meldet Rekord-Inzidenzwert für die Stadt Delmenhorst Von Eyke Swarovsky | 29.03.2022, 08:55 Uhr | Update vor 4 Std.

Nie zuvor seit Beginn der Corona-Pandemie war die Sieben-Tage-Inzidenz in Delmenhorst so hoch, wie an diesem Dienstag. Das RKI meldet einen Wert von 1593,5.