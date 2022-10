Das RKI hat am Mittwoch den 112. Corona-Todesfall für die Stadt Delmenhorst gemeldet. Symbolfoto: imago images / ZUMA Wire up-down up-down Übermittlungsfehler bei Inzidenzwerten RKI meldet weiteren Corona-Todesfall für Stadt Delmenhorst Von Eyke Swarovsky | 12.10.2022, 09:16 Uhr

Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch einen weiteren Todesfall für die Stadt Delmenhorst gemeldet, der mit einer Corona-Infektion in Zusammenhang steht. Bei den Inzidenzwerten in der Region gibt es unterdessen an diesem Tag Irritationen.