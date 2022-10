Zwei weitere Personen aus Delmenhorst, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind verstorben. Symbolfoto: imago images/CHROMORANGE up-down up-down Sieben-Tage-Inzidenz sinkt RKI meldet zwei weitere Corona-Todesfälle in Delmenhorst Von Eyke Swarovsky | 18.10.2022, 09:00 Uhr | Update vor 4 Std.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat an diesem Dienstag zwei weitere Todesfälle in Delmenhorst gemeldet, die mit dem Coronavirus in Verbindung stehen. Unterdessen sinkt der Inzidenzwert wieder leicht.