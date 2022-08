Roland Buchholz (von links), Andi Steil und Rolf Weinert waren sich für keinen Spaß zu schade, um die Delmenhorster Gäste bei Laune zu halten. FOTO: Sophie Wehmeyer up-down up-down Kinderprogramm in Delmenhorst „Die Blindfische“ begeistern mit Rockmusik zum Mitmachen Von Sophie Wehmeyer | 08.08.2022, 09:26 Uhr

Am Sonntagmorgen war die Kinderband „Die Blindfische“ zu Besuch in Delmenhorst. Am letzten Tag der Delmenhorster Sommerkultur 2022 gab es dadurch auch reichlich Programm für die kleinsten Gäste.