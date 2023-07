Die Delmenhorsterin Karin Lüers (v. links) hat mit den Awo-Sozialarbeiterinnen Alina Heim und Svenja Kreideweiß das besondere Projekt ins Leben gerufen. Foto: Jonas Altwein up-down up-down Spendenaufruf in Deichhorst Rollstuhlrampen aus Legosteinen: Das plant die Awo in Delmenhorst Von Jonas Altwein | 03.07.2023, 18:17 Uhr

Eine Rollstuhlrampe, die nur als Legosteinen besteht. Dieses besondere Projekt will die Awo-Deichhorst in Delmenhorst umsetzen – und richtet deshalb einen Spendenaufruf an die Bevölkerung.