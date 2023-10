Orgelherbst in Delmenhorst Zweites Konzert im Delmenhorster Orgelherbst wird romantisch Von Kai Hasse | 08.10.2023, 15:21 Uhr In der St.-Marien-Kirche spielt der Orgelherbst. Foto: Melanie Hohmann up-down up-down

Das zweiter Konzert in der Reihe „Orgelherbst“ in der St. Marien-Kirche Delmenhorst steht an. Am Dienstag, 10. Oktober, wird es romantisch.