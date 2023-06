Hochbetrieb herrschte Ende der 50er Jahre rund um Businsel auf dem Delmenhorster Marktplatz. Bis 1975 steuerten die Sager-Busse hier die zentralen Omnibushaltestelle an, die dann an die verlängerte Gartenstraße (heute Am Stadtwall) verlegt wurde.

Archivfoto: Anneliese Schulte Strathaus up-down up-down