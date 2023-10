Der Applaus für die rabenschwarze Komödie „Nein zum Geld!“ ist erst gerade verklungen, da steht im Kleinen Haus bereits die nächste Theateraufführung auf dem Programm: „Die Laborantin“ – im Original „The Phlebotomist“ – ist am Montag, 16. Oktober, um 20 Uhr im Theater an der Max-Planck-Straße zu sehen. Das Schauspiel von Ella Road hat John Birke ins Deutsche übertragen. Julia Berchtold, Lilli Fichtner, Flavio Kiener und Alexander Klages stehen in der Produktion der Hamburger Kammerspiele und des Euro-Studios Landgraf auf der Bühne. Regie führt Sewan Latchinian.

Shooting Star der Londoner Theaterszene

Ella Road, Shootingstar der Londoner Theaterszene, verknüpft – so heißt es in der Ankündigung – in ihrem theaterwirksamen Debüt, das aktuell auch auf deutschen Bühnen zu den beliebtesten und meistgespielten Stücken gehört, eine berührende Liebesgeschichte mit hochbrisanten Fragen zur Medizinforschung. Das Stück bietet, da sind sich Kritiker einig, eine schonungslose Zukunftsvision.

Fortschritt oder Fluch?

Zum Inhalt: Noch bevor erste Symptome auftreten, gibt ein genetischer Bluttest Auskunft über den gesundheitlichen Verlauf des zukünftigen Lebens: über erhöhte Herzinfarkt-Risiken, über potenzielle vererbte, chronische oder psychische Krankheiten, über die Wahrscheinlichkeit von Suchterkrankungen und so weiter. Aus dem Testergebnis wird ein Ranking auf einer Skala von 1 bis 10 erstellt. Was ursprünglich als Fortschritt für die individuelle Gesundheitsvorsorge gedacht war, wirkt sich auf den sozialen Status des privaten und beruflichen Lebens aus. Der genetische Code stigmatisiert oder öffnet alle Türen für private Chancen und berufliche Perspektiven: Bildung, Karriere, Kreditwürdigkeit – nichts geht mehr ohne einen guten Ratingindex.

Ein hoher Preis

Die Laborantin Bea ist für die Durchführung der Tests verantwortlich. Als ihre Freundin, deren Index nur 2,2 beträgt, sie bittet, das Ergebnis zu fälschen, entdeckt Bea einen lukrativen Nebenerwerb: den Handel mit manipulierten Ratingwerten. Denn vielen Menschen ist die Zahl, die über ihre Zukunft entscheidet, viel Geld wert. Welchen Preis sie selbst für ihren materiellen Lebensstandard bezahlen muss, merkt Bea erst, als es zu spät ist.