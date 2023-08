City-Kaufleute unterstützen Angebot Schlüssel für Spielplatz an der Delme jetzt in drei Delmenhorster Geschäften Von Marco Julius | 18.08.2023, 18:42 Uhr Jörg Bernhardt (von links) freut sich, dass sich Christian Wüstner (Gameground), Feline Köstens (Kunk) und Alina Otto (Carl Otto) bereit erklärt haben, in ihren Geschäften den Schlüssel für den Spielplatz auszugeben. Foto: Marco Julius up-down up-down

Der Spielplatz an der Delme – mitten in der Innenstadt – steht Kindern bereits wieder zur Verfügung. Damit dort alles in Ordnung bleibt, ist er verschlossen. Den Schlüssel gibt es aber unkompliziert in fußläufiger Umgebung.