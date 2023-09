Am Mars wäre er schon längst vorbei. Theoretisch. Am 10. Januar 2004 hob in Frankfurt am Main ein Airbus A340-313 zu seinem ersten Flug für die Lufthansa ab. Sein Ziel war Bogotá, die Hauptstadt Kolumbiens. Rechts neben der Tür hinter dem Cockpit steht unter der Modellbezeichnung der Name des Langstreckenflugzeugs: „Delmenhorst“. Bis September 2023 waren mehr als 11.500 Flüge und 117 Zielflughäfen hinzugekommen. Die „Delmenhorst“ hat laut Lufthansa inzwischen mehr als 77.200.000 Kilometer zurückgelegt – die geringste Distanz von der Erde zum Mond beträgt alle 16 Jahre 56 Millionen Kilometer. Zugeben, je nachdem wie diese Planeten zur Sonne stehen, kann diese auch 400 Millionen Kilometer betragen.

Erster fliegender Botschafter wird 1988 getauft

Feierlicher Moment: Am 2. September 1988 wurde zum ersten Mal ein Lufthansa-Passagierflugzeug auf den Namen „Delmenhorst" getauft.

Die „Delmenhorst“ fliege als Botschafter ihrer Stadt rund um die Welt, sie verbinde Menschen, Kulturen und Volkswirtschaften, schwärmt die Lufthansa, um an eine seit 35 Jahren bestehende Patenschaft zu erinnern. Am 2. September 1988 hatte ein Flugzeug zum ersten Mal den Namen der Stadt erhalten: In einer Halle der Verkehrsfliegerschule in Bremen taufte Erika Thölke, Ehefrau des damaligen Oberbürgermeisters Jürgen Thölke, einen Jet des Typs 737-300 des Herstellers Boeing auf den Namen „Delmenhorst“. Dieser erste fliegende Botschafter war bis 2001 im Einsatz. Wenn eine getaufte Maschine aus der Flotte ausscheidet, erhält die Stadt ein neues Patenflugzeug, erklärt die Fluggesellschaft. Delmenhorst musste drei Jahre lang darauf warten.

Im Mai 2023 im Himmel über Frankfurt am Main: die Delmenhorst.

Delmenhorster ist Mitglied des Vorstands

300 Flugzeuge tragen laut Lufthansa den Namen einer deutschen Stadt, Gemeinde oder eines Bundeslands. Das erste war eine Boeing 707, die 1960 vom damaligen Regierenden Bürgermeister Willy Brandt auf den Namen „Berlin“ getauft wurde. 1988 war Delmenhorst „einfach an der Reihe“ Namenspate zu werden, meinte Oberbürgermeister Thölke. Mehr als 100 Flugzeuge der Lufthansa waren bereits nach Städten benannt worden, Delmenhorst belegte in der Größen-Rangliste der Städte der damaligen Bundesrepublik den 100. Platz. Es waren und sind viel Delmenhorsterinnen und Delmenhorster beruflich in der Luftfahrtindustrie tätig, und damit auch bei der Lufthansa. Ein gebürtiger Delmenhorster gehört sogar deren Vorstand an: Harry Hohmeister ist dort für das Ressort „Globale Märkte und Netzmanagement“ zuständig. Er verantwortet laut der Internetseite der AG unter anderem die Koordination der Netzwerkplanung. 1985 hatte der Willms-Absolvent sein Berufsleben bei der Lufthansa begonnen.

Darum tragen die Flugzeuge auch die Namen internationaler Städte

Inzwischen tragen die Flugzeuge der Gesellschaft auch die Namen von internationalen Städten, was diese mit der „Ausweitung des Streckennetzes“ erklärt, sodass „Passagiere heute aus aller Welt“ kämen. Doch: „Die Mehrzahl der getauften Lufthansa-Flugzeuge fliegt heute noch immer mit deutschem Namen.“ Bei der Vergabe gelte: Größere und bedeutendere Städte erhalten größere Patenflugzeuge.