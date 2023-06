Janina Pecht, eine der ehrenamtlichen Initiatorinnen der Ausstellung von Amnesty International, freut sich über den regen Austausch mit Schülern der IGS. Foto: Lea Borner up-down up-down An der IGS in Delmenhorst Schüler begreifen ihre Privilegien bei Ausstellung gegen Rassismus Von Lea Borner | 07.06.2023, 19:37 Uhr

Rassismus und Intoleranz sind überall in der Gesellschaft zu finden. Auch an Schulen, deshalb gibt es an der Integrierten Gesamtschule jetzt eine Ausstellung zum Mitmachen und Reflektieren. Am Freitagnachmittag wird sie für alle Delmenhorster geöffnet.