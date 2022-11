Mit Metallpolitur putzen die Schüler die Stolpersteine der Familie Rothschild in Delmenhorst. Foto: AleX/Photo up-down up-down Erinnerung an jüdische Bürger Delmenhorster Schüler putzen Stolpersteine in der Innenstadt Von Lea Borner | 09.11.2022, 08:00 Uhr

Jugendliche sind mit Spüllappen, Tüchern, Putzmittel und Rosen in der Innenstadt unterwegs gewesen. Ihr Ziel ist es, die Stolpersteine zu putzen und damit an Juden in Delmenhorst zu erinnern, die unter den Nationalsozialisten litten.