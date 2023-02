Sammeln unternehmerische Erfahrungen: Die Jungen und Mädchen der Schülerfirma der BBS I verkaufen bis Ende März an der Langen Straße 126 Osterartikel, haben aber auch andere Waren im Angebot. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Osterdeko und andere Waren Schülerfirma der BBS I füllt Leerstand in der Delmenhorster City Von Frederik Grabbe | 20.02.2023, 15:21 Uhr

Wer auf der Suche nach österlicher Dekoration ist, könnte in der Delmenhorster Innenstadt an der Langen Straße 126 fündig werden. Dort hat sich am Montag die Schülerfirma der BBS I eingerichtet.