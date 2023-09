Pro Real- und Hauptschule Schulen in Delmenhorst: CDU positioniert sich vor Kampfabstimmung im Rat Von Frederik Grabbe | 26.09.2023, 06:24 Uhr Pläne zum Umbau der weiterführenden Schulen in Delmenhorst im Kleinen Haus eine Menge Protest hervorgerufen. Nächsten Donnerstag fällt im Rat die Entscheidung. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down

Die Delmenhorster CDU legt sich fest: Sie will Real- und Hauptschule in Delmenhorst erhalten wissen. Das teilt sie vor der entscheidenden Ratssitzung mit. So argumentiert die schulpolitische Sprecherin, Frauke Wöhler.