An der Auffahrt Delmenhorst-Deichorst zur A28 kommt es häufiger zu schweren Unfällen: Gegenüber liegt die einzige Zufahrt zum Gewerbegebiet Lange Wand. Foto: Florian Mielke up-down up-down Knotenpunkt soll sicherer werden Schwere Unfälle an A28-Auffahrt Deichhorst: Hilft ein Blitzer? Von Sophie Wehmeyer | 17.11.2022, 11:59 Uhr

An der Auffahrt zur A28 an der B213 in Delmenhorst-Deichhorst ist es immer wieder zu schweren Unfällen gekommen. Vor Kurzem gab es wieder einen frontalen Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Nun wird überlegt, eine Geschwindigkeitskontrolle zu errichten.