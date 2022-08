Familie Faske findet Security im Schwimmbad gut, wenn sie nötig ist. Foto: Lea Borner up-down up-down Einsatz von Sicherheitspersonal Badegäste der Delmenhorster Grafttherme sind von Security irritiert Von Lea Borner | 29.08.2022, 20:15 Uhr

Am Wochenende hat es wieder viele Badegäste in die Grafttherme gezogen. Sie sahen sich erstmals Sicherheitspersonal im Delmenhorster Bad gegenüber. Die Stadtwerke setzen testweise Security ein, Badegäste sind sich uneinig, was sie davon halten sollen.