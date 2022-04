Totensonntag 1956: Friedhofsbesucher an der Wildeshauser Straße streben auf die von Fritz Höger entworfene Friedhofskapelle zu. FOTO: Hermann Weizsäcker Friedhof an Wildeshauser Straße Seit 125 Jahren mehr als nur ein Ort der letzten Ruhe Von Dirk Hamm | 30.04.2022, 15:03 Uhr

125 Jahre Friedhofskultur an der Wildeshauser Straße: Warum es anfangs Kritik an der Anlage des evangelischen Friedhofs an dieser Stelle gab.