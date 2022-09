Die Polizei meltete eine hohen Sachschaden. Symbolfoto: Fotostand / Reiss up-down up-down Am Brendelweg 82-jähriger Autofahrer rammt Bahnübergang in Delmenhorst Von Melanie Hohmann | 23.09.2022, 11:29 Uhr

Glück im Unglück hatte ein Senior in Delmenhorst, nachdem er an einem Bahnübergang mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen ist. Dabei sorgte er für hohen Sachschaden an der Anlage.