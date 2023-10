Zu einer Lesestunde mit Werner Ahrens lädt der Seniorenbeirat für Freitag, 13. Oktober, 15 Uhr, in den Ratssaal ein. Der 76-Jährige lebt seit mehr als 40 Jahren in Moordeich und greift laut Mitteilung vor allem auf eigene Verse und Gedichte zurück, die über viele Jahre entstanden sind. Seine Liebe zur „Wortbildhauerei“ – so bezeichnet er selbst seine Freude an Worten – begleitet ihn seit Langem. Den gebürtigen Wendländer prägte die Abgeschiedenheit des Landstrichs, die Nähe zur Natur und die Erfahrung, am Rande der westlichen Welt aufzuwachsen. Gerade die aktuellen Ereignisse des Aufflammens alten Denkens und kriegerischen Handelns berühren ihn zutiefst. Die Lesestunde spiegelt also ein breites Spektrum wider: „Lustige Wortspielereien, lyrische Naturerfahrungen und politische Aktualitäten gestalten den Nachmittag“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Eintritt ist frei.