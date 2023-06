Damit das Leben mit einem Rollstuhl in einer Wohnung problemlos möglich ist, müssen viele Bedingungen wie zum Beispiel ausreichend breite Türen erfüllt sein. (Symbolfoto) Foto: Mascha Brichta/dpa up-down up-down So ist die Lage in Delmenhorst Seniorengerechtes Wohnen: Angst vor der „Grauen Wohnungsnot“ Von Frederik Grabbe | 09.06.2023, 09:45 Uhr

Die ältere Bevölkerung in Delmenhorst wächst – damit wächst auch die Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Delmenhorst und Oldenburg klagt: Darauf ist der Markt nicht vorbereitet. Die Zahlen zeigen: Da ist was dran.