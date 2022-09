Falsche Polizisten haben eine Seniorin um Bargeld und Wertgegenstände gebracht. Symbolfoto: dpa up-down up-down Erfolgreiche Betrugsmasche per Telefon Seniorin fällt in Delmenhorst auf falsche Polizisten herein Von Melanie Hohmann | 22.09.2022, 14:19 Uhr

Erneut haben falsche Polizeibeamte erfolgreich eine ältere Frau in Delmenhorst um Bargeld und Wertgegenstände „erleichtert“. Was die Polizei in solchen Fällen rät.