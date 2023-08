Als Käthe Meyer geboren wurde, tuckerten gerade die Ford Modell-T-Autos mit 20 PS über die Straßen der Welt. Die Marke Mercedes Benz gab es noch gar nicht. Frauen durften erst seit vier Jahren in Deutschland wählen gehen, und Irland war noch nicht ganz ein Jahr lang unabhängig. Und Käthe Meyer verlebte eine zufriedene Kindheit, erzählt sie heute, zu ihrem mittlerweile 101. Geburtstag im Hildegard-Stift bei Delmenhorst. Und sie hätte nichts anders gemacht in diesen 101 Jahren.

Schwimmen im Heinersdorfer See

„Wir waren zufrieden“, sagt sie. „Wir waren unbeschwert, wir haben getanzt“, sagt sie über ihre Jugend in Landsberg an der Warthe, das heute das polnische Gorzów Wielkopolski ist. Sie hat gern Sport getrieben, war oft schwimmen, wie beispielsweise am damaligen Heinersdorfer See, der heute mitten in einem Teil der polnischen Stadt liegt und an dem eine Grundschule und Schrebergärten liegen.

Hunderte von Küken aufgezogen

Aber natürlich musste sie, wie so viele Menschen, fliehen. Sie und ihr späterer erster Mann Walter Rogge fanden ein Heim im Gut Hasport, wo ihr Schwiegervater Pächter war. Die Ehe wurde später getrennt, Käthe Meyer heiratete 1969 ihren zweiten Mann Hans Meyer. Hunderte von Küken hat sie in der Zeit auf dem Gut Hasport aufgezogen – und viele gegessen. „Aber alles in Maßen“, sagt sie gern. Die 101-Jährige wirkt fidel und fröhlich, und sie würde sich das vielleicht auch für viele junge Menschen heutzutage wünschen. „Die Jugend heute ist so nervös“, findet sie. Die könne mal gelassener sein. Wenn man sich eine unbeschwerte Jugend beschert, wirke sich das auf das ganze Leben aus. Vielleicht ist sie deshalb auch so alt? Wie hat sie das eigentlich geschafft?

Da lacht Käthe Meyer. „Immer viel gearbeitet“ habe sie. „Immer normal gegessen, auch mal etwas Fettes“, aber nie im Übermaß. „Man muss alles mit Maß machen“, dann erübrigen sich auch manche Probleme allein. „Ich habe nie eine Diät gemacht“, sagt sie – und lacht, beinahe etwas triumphierend wirkt das. Das hält sie wohl auch mal der Familie schelmisch unter die Nase. Eine Enkelin hat sie und drei Urenkel.

Eine neue Blüte

Und Käthe Meyers Leben erlebt gerade, das mag bei dem Alter etwas abwegig erscheinen, eine neue Blüte. Vor einem Jahr, ausgerechnet zu ihrem 100. Geburtstag, ging es ihr nicht besonders gut. Sie war ins Hildegardstift gekommen, raus aus den eigenen vier Wänden. Und so eine Veränderung ist eine Herausforderung. Aber mittlerweile habe sie sich wunderbar eingefunden, meint die Tochter Heidrun Krämer. „Sie blüht wieder auf.“ Käthe Meyer ist gern draußen, und dafür werde gesorgt. „Jeden Tag bringen die Leute ihre Senioren hier raus, sie werden viel bewegt, man kümmert sich gut um sie“, sagt die Tochter. Und: Die 101-Jährige ist amtierende Grünkohlkönigin im Stift.

Nun wird erstmal gefeiert

So werde sie wohl noch eine ganze Weile Freude am Leben haben, mag man vermuten. Im vergangenen Jahr war bereits der Bläserchor Stickgras-Heidkrug da, in diesem Jahr wird er auch da sein. Ebenso wie der Pastor, der übrigens schon als kleiner Stöpsel in ihrem Garten gespielt hatte. Es ist also Trubel im Hildegardstift. Da wird dann wohl wieder ordentlich gefeiert. Käthe Meyer wird sich ein Bier genehmigen. Eins. Alles in Maßen.