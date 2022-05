Will anderen eine Stütze sein: Cynthia Rosenberger (44) will in der Marienkirche über den sexuellen Missbrauch ihrer Kindheit sprechen. Begleitet wird sie dabei von Pfarrer Guido Wachtel. FOTO: Frederik Grabbe Delmenhorsterin berichtet Sexueller Missbrauch in der Kindheit: „Ich will anderen Kraft geben“ Von Frederik Grabbe | 18.05.2022, 19:17 Uhr

In ihrer Kindheit wurde die Delmenhorsterin Cynthia Rosenberger sexuell missbraucht. Wie sie die Übergriffe verarbeitet hat, will sie am Wochenende in zwei Andachten erzählen. Dabei wird auch die Unterstützung durch ihre Kirchengemeinde eine Rolle spielen.