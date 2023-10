Nach Angriff auf Israel Sicherheitsmaßnahmen für Jüdische Gemeinde Delmenhorst verstärkt Von Jonas Altwein | 09.10.2023, 18:49 Uhr Der Sitz der Jüdischen Gemeinde Delmenhorst an der Louisenstraße. Archivfoto: Thomas Breuer up-down up-down

Nach dem verheerenden Hamas-Angriff auf Israel werden die Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen in Deutschland verstärkt. Auch in Delmenhorst. Dort verfolgt man das Geschehen in Nahost mit großer Sorge.