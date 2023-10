Das warme und sonnige Septemberwetter hat zuletzt noch einmal sommerliche Gefühle aufkommen lassen. Doch beim Blick auf den Kalender rückt das Jahresende so langsam in Sicht. Und damit die Frage: Wo lasse ich es zum Jahreswechsel so richtig knallen? Wer nicht selbst in den eigenen vier Wänden etwas auf die Beine stellen will oder bei Freunden feiert, sollte sich jetzt schon um einen Platz in einer der Silvesterpartys kümmern, die diverse Gastronomiebetriebe in Delmenhorst und Ganderkesee anbieten. Unsere Redaktion hat sich umgehört, wo was geplant ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Delmenhorst:

Exquisit speisen, fröhlich tanzen und sich um Mitternacht im bunten Lichterschein des Feuerwerks zuprosten – darauf können sich die Gäste am letzten Abend des Jahres im Haus Adelheide an der Abernettistraße freuen. Dort beginnt um 19 Uhr mit einem Empfang mit Apéritif der Große Silvesterball. Die Veranstalter versprechen ein exklusives Festtagsbuffet inklusive aller Getränke von der regulären Karte, Kaffeestation sowie Candy- und Saltybar. Zur Begrüßung des neuen Jahres gibt es Feuerwerk und das traditionelle Mitternachtsbuffet mit Berlinern. Reservierungen für den Silvesterball im Haus Adelheide sind telefonisch unter 04221 23030 möglich.

Mit Überraschungsbuffet oder ohne?

Zwei Feiervarianten bietet das Bremer Tor Event bei Schierenbeck in Heidkrug an. Variante 1 beinhaltet auch ein Überraschungsbuffet und Getränke, los geht es um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 109 Euro. Die Plätze sind begrenzt, wer sich eine Karte sichern möchte, sollte nicht zu lange zögern. Wem es in erster Linie auf das Feiern und Tanzen bis in die frühen Morgenstunden mit den DJs Com und Benice und das Feuerwerk um Mitternacht ankommt, bucht Variante 2: Die Nachtschwärmer gesellen sich um 22 Uhr dazu. Der Preis inklusive Getränke, aber ohne Essen: 65 Euro. Karten sind über www.hansaticket.de erhältlich. Für die erste Variante ist zusätzlich eine Tischreservierung (Telefon 0421 806780) erforderlich.

In mehreren gastronomischen Betrieben wird derweil an den Plänen für den Jahreswechsel noch gefeilt. „Auf jeden Fall wird etwas stattfinden“, kündigt Tarik Cirdi für sein Restaurant Riva am Bahnhof auf Nachfrage an - doch die Details stehen noch nicht fest. „Wir sind noch komplett in der Planung.“ Dann wird sich zeigen, ob im Riva bis nach Mitternacht gefeiert wird oder der Abend dort nach À-la-carte-Essen schon zuvor ausklingt.

In einigen Restaurants wird an den Silvesterplänen noch gefeilt

Ob es eine ausgewachsene Silvesterparty gibt, ist auch im Graftwerk noch nicht entschieden. „Es hängt davon ab, ob wir einen DJ bekommen“, erklärt Eva Jakob vom Restaurantteam. Aber auch an der Graft bleiben die Türen an Silvester nicht geschlossen, auf alle Fälle kann in zwei Schichten von 17.30 bis 19.30 Uhr und von 20 bis 22 Uhr à la carte mit einer besonderen Speisenauswahl gespeist werden. Geöffnet hat auch das Restaurant El Toro - doch auch hier steht die Entscheidung noch aus, ob ein vollwertiges Partyprogramm angeboten wird.

Ganderkesee:

„Das mediterrane Buffet war immer das Highlight zum Ende des Jahres“, sagt Olaf Sievers. Daran soll sich in Sievers‘ Gasthaus Zur Linde in Grüppenbühren auch in diesem Jahr nichts ändern: Um 18.30 Uhr beginnen hier die Silvesterfeierlichkeiten, die Gäste dürfen sich auf Köstlichkeiten aus südlichen Gefilden freuen. Erste Buchungsanfragen sind schon eingegangen, berichtet der Inhaber, der in diesem Jahr aufgrund des Personalmangels eine reduzierte Platzkapazität anbietet. Wer bei Sievers ins neue Jahr hineinfeiern möchte, meldet sich telefonisch unter 04222 2302 an. Der Pauschalpreis von 90 Euro pro Person schließt Speisen, Getränke und die Musik mit DJ Tobi ein.

Breite Speisen- und Getränkeauswahl für den Pauschalpreis

Auch im Oldenburger Hof an der Wittekindstraße wird mit einem umfangreichen Partyprogramm das Jahr 2024 begrüßt. Gefeiert wird bei Stolle von 18 bis 2 Uhr. Los geht es mit einem Sektempfang. Am Tisch wird Hühnersuppe serviert, am Buffet gibt es eine reichhaltige Speisenauswahl vom Schweinefilet im Speckmantel bis zur Käseplatte und Vanilleeis mit heißen Kirschen. Auch bei den alkoholischen und alkoholfreien Getränken ist eine große Auswahl vorhanden. Um Mitternacht können sich die Partygäste an kalten Platten bedienen. Ein DJ sorgt für die richtige Silvesterstimmung. Der Pauschalpreis beträgt 94,50 Euro.

Viele Karten sind schon vergeben

Partystimmung mit allem Drum und Dran ist zu Silvester auch im Schützenhof am Habbrügger Weg angesagt. Wie im vergangenen Jahr möchte Pächter Silvio Voigt das Platzangebot wieder auf 80 Personen beschränken. „Da kann man bequem tanzen, es ist viel entspannter“, sagt Voigt. Die Hälfte der Karten - sie kosten 74 Euro - sei schon vergeben. Wer dabei sein möchte, kann den Schützenhof unter Telefon 0152 56377637 kontaktieren.

Zu einer Silvestergala lädt das Hotel-Restaurant Schwarzes Ross in Bookholzberg ein. Beginn ist um 19 Uhr, bis 2 Uhr wird das alte Jahr verabschiedet und das neue begrüßt. Im Preis von 100 Euro pro Person sind laut Inhaber Ibrahim Celik ein stark mediterran angehauchtes internationales Buffet, ein Mitternachtssnack, Getränke und DJ Axel enthalten. „Das war immer eine sehr gefragte Veranstaltung, die Plätze sind schnell vergeben“, sagt Celik. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 04223 9256680 oder per E-Mail an info@schwarzesross.com.