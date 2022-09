Ein Bild direkt nach dem tödlichen Unfall. Foto: Nonstopnews up-down up-down Nach tödlichem E-Bike-Unfall So denken Politik und Polizei über die Unfallkreuzung in Delmenhorst Von Sophie Wehmeyer | 09.09.2022, 06:00 Uhr

In Delmenhorst ist es am Mittwochmittag an der Kreuzung Stromer und Stedinger Landstraße zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem ein 69-jähriger E-Bike-Fahrer tödlich verunglückt ist. Obwohl die Polizei den Unglücksort nicht als Unfallhäufungsstelle einstuft, will die Politik aktiv werden.