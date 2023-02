Suchten in Delmenhorst Schutz: Valid Abu Sohekh (v. re.), Alina Stadnytska und Anhelina Bostan sind vor dem Krieg in der Ukraine nach Delmenhorst geflohen und erhalten in der VHS Deutschunterricht. Laut Erstem Stadtrat Markus Pragal leben derzeit 1114 Ukrainer in Delmenhorst.

