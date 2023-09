Britta Burke war sichtlich gerührt. Zum 10-jährigen Bestehen ihres Vereins „Stars for Kids“ bekam die Vorsitzende am Samstag auf der Ehrenamtsmesse auf dem Gelände von Autohaus Engelbart an der Annenheider Allee ein Bild überreicht, auf dem sich die Kinder und Jugendlichen der sieben Delmenhorster Jugendhäuser mit ihren Fingerabdrücken verewigt hatten. Es war ein Dankeschön dafür, dass sich der ehrenamtliche Verein seit zehn Jahren für den Kindermittagstisch in der Stadt einsetzt. Nicht ohne Stolz bilanzierte Burke, dass man in dieser Zeit rund 250.000 Euro an Spenden für das Projekt generiert hat.

Selbst Britta Burke ist von Ehrenamtsvielfalt überrascht

Burke hatte mit Unterstützung von Schaustellerchef Andreas Kutschenbauer, dem Deutschen Roten Kreuz und anderen über das ganze Wochenende zur ersten Ehrenamtsmesse überhaupt in Delmenhorst auf das Autohaus-Gelände geladen. Ziel der Veranstaltung ist gewesen, dass Ehrenamt in der Stadt für die Bevölkerung sichtbarer zu machen.

Und selbst Burke, die sich seit Jahren ehrenamtlich engagiert, zeigte sich beeindruckt von der Angebotsvielfalt, die an den vielen Ständen geboten wurde. So habe sie beispielsweise interessante Hintergründe zum Heimatverein erfahren. „Die haben wirklich viel zu bieten. Ein toller Verein“, so Burke. Nach Angaben der „Stars for Kids“-Vorsitzenden hatten sich knapp 35 Stände auf der kostenlosen Messe präsentiert.

Tafel freut sich über neue Mitglieder

Auch der ehemalige Delmenhorster Oberbürgermeister Axel Jahnz war am Sonntag mit von der Partie auf dem Engelbart-Gelände. In seiner neuen Funktion als Vorsitzender der Tafel konnte Jahnz so gleich Erfolge vermelden. „Wir haben einige Mitglieder für die Tafel gewonnen. Die Leute wollen sich bei uns engagieren“, teilte Jahnz mit. Politische Prominenz war am Samstag zugegen mit dem Landtagsabgeordneten Deniz Kurku, der die Schirmherrschaft für die Ehrenamtsmesse übernahm und Burke mit „einer tollen Rede“ begeisterte.

Diakonie-Stand als Publikumsmagnet

Zu einem Publikumsmagneten entwickelte sich über das ganze Woche der Stand der Diakonie, wo man testen konnte, welcher Ehrenamtstyp man eigentlich selbst ist. Der Soziale? Der Macher? Oder vielleicht doch der Allrounder? „Das war der Brüller. Wir hatten hier eine richtig gute Resonanz“, sagte Astrid Schalla, Ehrenamtskoordinatorin bei der Diakonie.

Welcher Ehrenamtstyp sind Sie? Diese Frage konnte man sich am Stand der Diakonie beantworten. Foto: Jonas Altwein Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

DRK bietet Reanimationstraining

Reichlich Anschauungsunterricht gab es beim Deutschen Roten Kreuz. Passend zur aktuell laufenden „Woche der Wiederbelebung“ wurde hier ein Reanimationstraining mit einer Puppe angeboten. Mittels App konnte man dies für die Teilnehmer zu einer Challenge machen. Roar Abel, der beim DRK für das Marketing zuständig ist, freute sich über den Zuspruch auf der Ehrenamtsmesse und die gegenseitige Unterstützung „In Delmenhorst haben wir ein tolles Netzwerk unter den Ehrenamtlern. Jeder hilft mit“, so Abel.

Spiderman klettert auf den Funkmasten

Neben dem DRK, das gleich mit mehreren Fahrzeugen präsent war, zeigten sich auf dem Autohaus-Gelände von Engelbart auch das THW, die Feuerwehr Delmenhorst und die Footballer der Bulldogs. Die Show sollte ihnen zumindest am Sonntagnachmittag ein gewisser „Spiderman“ für einen kurzen Moment stehlen, als der Darsteller des Comic-Superhelden auf den Funkmasten an der Annenheider Allee kletterte. Die wahren Helden im Alltag bleiben aber die Ehrenamtler.