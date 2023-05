Ein paar Bäckereien haben am langen Wochenende mit Pfingstsonntag und -montag geöffnet. Foto: imago images / Rene Traut up-down up-down Öffnungszeiten der Bäcker Hier gibt‘s in Delmenhorst und Ganderkesee frische Brötchen an Pfingsten 2023 Von Lea Borner | 26.05.2023, 12:25 Uhr

Die meisten Bäckereien in der Region haben am Pfingstmontag geschlossen, aber auch nicht alle. Am Pfingstsonntag sieht es da schon besser aus. Wer an den Feiertagen auf krosse Brötchen, duftende Croissants oder frischen Kaffee to Go nicht verzichten will, findet hier alle Öffnungszeiten der lokalen Bäcker.