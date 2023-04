Alle Hände voll zu tun haben Betreiber Ali Ildas und Mitarbeiterin Ceyda Karabulut vom Eiscafé Palazzo am Delmenhorster Marktplatz an warmen Sonnentagen: Obwohl die meisten Kunden entspannt mit den bisherigen Preissteigerungen umgehen, befürchten die Gastronomen weitere Kostensteigerungen. Foto: Niklas Golitschek up-down up-down In Delmenhorst und Ganderkesee Wird die Kugel Eis zum Luxus? So reagieren Eisdielen-Betreiber auf die steigenden Kosten Von Niklas Golitschek | 25.04.2023, 13:58 Uhr

Ob Sahne, Milch, Zucker, Strom, Gas oder Logistik: Eisdielen-Betreiber in Delmenhorst und Ganderkesee spüren die Preissteigerungen an vielen Punkten – und erhöhen ihre Preise. Die Reaktionen der Kunden fallen anders aus als in den Vorjahren.