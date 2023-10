Stadtkirche als neuer Standort So soll das Delmenhorster Lichterfest wieder zum Leben erweckt werden Von Marco Julius | 20.10.2023, 12:30 Uhr Gehören zu den Organisatoren des „neuen“ Lichterfestes (v.li.): Lea Eichinger (dwfg), Thomas Meyer (Stadtkirchen-Pfarrer und Beauftragter für Citykirchen-Arbeit) sowie Brigitte Diegel und Doris Heinecke (Kirchenälteste). Foto: Marco Julius up-down up-down

Kirche statt Rathaus: Das Delmenhorster Lichterfest kehrt zurück. In etwas kleinerem Rahmen, aber mit vielen neuen Ideen soll am dritten Adventswochenende in der Stadtkirche an die beliebte Tradition angeknüpft werden.