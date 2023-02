Marienkirche und Josef-Stift sind Herzstück des Umbaugebiets in der westlichen Stadtmitte von Delmenhorst. Foto: Quelle: Stadt Delmenhorst, Luftbild 2016, Luftbildaufnahme www.studiob-bremen.de up-down up-down Schmuddel-Quartier wird erneuert So will Delmenhorst das Viertel rund um Marienkirche und Josef-Stift umbauen Von Michael Korn | 23.02.2023, 14:06 Uhr

Es wird ein Mammut-Bauvorhaben in Delmenhorst: Mehr als zwölf Millionen Euro sollen in den Umbau des „Marienviertels“ fließen. Was alles verändert wird.