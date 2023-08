Es ist der dritte Abend des sechstägigen Festivals Sommerkultur. Die Sonne ist bereits untergegangen. Das Motto des Abends, der im Zeichen der Comedy steht, „Bitter Sweet Symphony – Es wird lustig“, hat sich längst erfüllt. Vielleicht hätte sogar „Der Wille zum Wahnsinn“ als Motto besser gepasst, denn was das Musik-Comedy-Duo Reis against the Spülmachine aus Buxtehude und Oldenburg da abliefert, ist vor Irr- und Wahnsinn kaum zu überbieten. Jetzt aber, ganz am Ende des Abends, spielt das Duo eine allerletzte Zugabe. Nicht mehr auf der Bühne, nein. Sie haben sich längst abgekabelt und stimmen mitten unter den längst begeisterten Zuschauern ein letztes Lied an. Es ist das erste des Abends, das sie mit Originaltext singen. „Brennend heißer Wüstensand“ – und der Delmenhorster Chor antwortet mit „So schön, schön war die Zeit“. Herrlich. Wenn Freddy Quinn das hier erleben könnte.

Runter von der Bühne, rein ins Publikum: Reis against the Spülmachine. Foto: Eyke Swarovsky

Was die beiden zuvor annähernd zwei Stunden lang abgefackelt haben, das geht nicht auf die sprichwörtlich Kuhhaut. Hanke und Philipp, so heißen die beiden – Entschuldigung! – Rampensäue, sind bekannt für ihre saukomischen Songparodien und die Gabe, jedes Publikum in Partylaune versetzen zu können. Und das auch dann, wenn deutlich weniger Publikum vor Ort ist, als die Veranstalter des rührigen Vereins Delkultur erhofft haben. Rund 80 sind es. Die aber tanzen früh Macarena, rudern mit Achim Reichel (Ayurveda statt Aloha Heja), klatschen, schnipsen und singen. Oder sie lauschen der „Ode an die Freude“, gepfiffen auf der Bierflasche.

Delmenhorst tanzt: Erste Ekstase am Rathausbrunnenplatz. Foto: Marco Julius

Reis against the Spülmachine macht klar: Halbe Sachen? Nicht mit uns. Deswegen haben sie nicht nur Songslams gewonnen und Comedy- und Kleinkunstpreise eingeheimst, sondern performen (oder: perforieren, wie sie es nennen) auch als musikalische Allzweckwaffe auf renommierten Festivals und in altehrwürdigen Rockschuppen.

Ein Duo, das ein ganzes Line-up ersetzen kann: Reis against the Spülmachine. Foto: Marco Julius

Radio Gaga

Und eben auch auf dem Rathausbrunnenplatz, wo leider deutlich mehr Mücken als Musikfreunde dabei sind. Das Duo dreht die größten Hits der Pop- und Rockmusik durch den Fleischwolf, verpasst ihnen neue Texte aus der Wortspielhölle, dass es eine wahre Freude ist. Es ist gaga. Radio Gaga. Jeder Text mit vielen Wendungen, zwei Gitarren für ein Hallelujah. Oder besser Maracuja, denn so heißt es bei Reis against. So wird aus Falcos “Amadeus” schon mal “Hammer Teewurst” und Elvis ist und bleibt, wir lieben es günstig, “In the Netto”.

Hinnerk Köhn gibt den Ton vor

Wir wollen nicht vergessen, dass es Stand-Up-Coemdian Hinnerk Köhn ist, der vor dem Auftritt des Musik-Comedy-Duos bereits eine Stunde lang das inoffizielle Motto des Abends eingeführt hat. Sein Wille zum Wahnsinn, den er sonst vor einem deutlich jüngeren Publikum versprüht, ist ansteckend. Wortgewaltig, stark im Timing, Geschichten aus dem wahren Leben voller Wendungen. Auch richtig böse darf es mal werden bei dem Mann, der 1993 in Eckernförde geboren wurde. Seiner Jugend in Norddeutschland samt jugendlichem Alkoholmissbrauch, seiner Familie und seinen Erlebnissen als Mittzwanziger in der Großstadt gewinnt er Pointen ab, die sitzen. Wann hat man zuletzt über Hodenkrebs gelacht?

Hat ein wahnsinniges Tempo: Comedian Hinnerk Köhn. Foto: Marco Julius

Und jetzt kommt Lotto

Fazit: Auch der dritte Abend der Sommerkultur überzeugt. Und das mit einem erneut komplett anderen Programm. Für den Auftritt von Festival-Headliner Lotto King Karl sind übrigens bereits mehr als 200 Karten verkauft. Aber es sind noch genügend Karten vorrätig, auch an der Abendkasse.

Freitag, 25. August 2023, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Motto: „Singer/Songwriter - Songs & Singers“

Tabea Suckut: Sie kommt mit ihrer Gitarre, ihrer Stimme und eigenen Interpretationen von Klassikern und mit eigenen Songs.

Jaimi Faulkner: Der australische Singer-Songwriter liefert gefühlvolle und eingängige Songs, die durch sein ausdrucksstarkes Gitarrenspiel und seine warme, soulige Stimme zu einem Erlebnis werden.

Someday Jacob + Kammerensemble Konsonanz: Die Bremer Band, viel gespielt im Radio, hat sich für den Auftritt in Delmenhorst ein Streichquartett als Verstärkung organisiert.

Samstag, 26. August 2023, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Motto: „Partynacht - Bettler & König“

Reflexxion: Die Siegerband des DELTalent-Contest: Ein echter Lokalmatador aus Stuhr spielt auf der großen Bühne.

Lotto King Karl & die 3 Richtigen: Eben noch die Saison im Hamburger Stadtpark mit einem ausverkauften Konzert eröffnet – und schon in Delmenhorst. Seit seinem Debüt 1995 hat der Barmbeker („Hamburg, meine Perle“) zahlreiche Alben sowie Singles veröffentlicht und steht für allerbeste, norddeutsche Unterhaltung.

The Les Clöchards: Die Clöchards zerlegen die Rock- & Popgeschichte in ihre Einzelteile. Dabei überrumpeln sie selbst hartgesottene Musikliebhaber mit Versionen, die den Originalen die Schau stehlen. Party-Time, versprechen die Veranstalter.

Sonntag, 27. August 2023, 10 Uhr

Kindervormittag mit Musik + Spielangeboten bei freiem Eintritt

Kinders: Hip-Hop live für Kinder, ab 11 Uhr

Sonntag, 27. August, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Motto: „Finale: New & Pop“

Havington: Ein junges Trio aus dem Norden Deutschlands. 2016 trafen sich Malte Schoppe, Luka Küssner und Tom Plückebaum. Seitdem macht die Band Musik mit einem ganz eigenen Sound.

Mael & Jonas: Alte Freunde, die in ihrer Heimatstadt Koblenz anfingen, Musik zu machen. 2020 kam der große Erfolg, als sie es bei der Castingshow „The Voice of Germany“ mit Nico Santos als Coach auf den dritten Platz geschafft haben. Im März 2022 nahmen die beiden mit ihrer Band am Vorentscheid des ESC teil und scheiterten nur knapp.