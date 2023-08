Sommer in der Stadt, Musik auf der Bühne: Vom 22. bis zum 27. August 2023 präsentiert der Verein Delkultur zum dritten Mal die Sommerkultur in Delmenhorst. Und das mit dem bisher größten Programm. An gleich sechs Tage in Folge wollen die Veranstalter ein abwechslungsreiches Line-Up auf dem Rathausbrunnenplatz bringen. Am Montag wird die Bühne im Schatten des Wasserturms in Rekordzeit aufgebaut, eben jene Bühne, auf der dann ab Dienstag, 22. August, Musik, Party und Comedy von vielen und ganz unterschiedlichen Künstlern geboten wird. Ziel der Initiative Delkultur war von Beginn an die Kulturförderung in Delmenhorst. Das Festival soll genau das. Kultur fördern, bleibende Momente für Menschen aus Delmenhorst und der Region schaffen, Leben in die Stadt bringen.

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm

Das Programm kann sich sehen lassen, auch wenn auf den ersten, flüchtigen Blick die ganz großen Namen, wie viele notorische Nörgler schon früh monierten, fehlen mögen. Das Line-up besteht aus echten Könnern. Bis zum Schluss hat das Team von Delkultur gefeilt. Erst vor wenigen Tagen konnte mit Kinders ein Act verpflichtet werden, der am Sonntag, 27. August, vormittags bei freiem Eintritt Hip-Hop für Kinder bietet. Mit vielen Jahrzehnten Erfahrung im Genre – die vier Musiker haben unter anderem mit Peter Fox, Jan Delay und Samy Deluxe gearbeitet – und der Liebe zur Rapmusik sind Kinders vom Wunsch angetrieben, „reale“ Hip Hop Musik, die auch Kinder anspricht, an den Start zu bringen.

Sechs Motto-Abende

Die Erwachsenen dürfen sich auf sechs Motto-Abende freuen, die unterschiedliche Stilrichtungen bieten. Dazu gibt es auf dem stilvoll in buntes Licht getauchten Platz Getränke und kulinarische Köstlichkeiten. Dafür ist das SV-Atlas-Catering-Team zuständig. Ehrenamtliche und Vorstandsmitglieder helfen an den Tresen aus.

Das komplette Programm

Dienstag, 22. August 2023, ab 18 Uhr

Motto: „Hello & Welcome. Get the Party started“

DJ Frank Axonoff: Der Lokalmatador aus dem früheren „Heaven“.

Enyp GTR Duo: Zwei Gitarristen aus Rostock mit einem Mix aus Worldmusic, Latin und Techno - mit fetten Basslinien und tanzbaren Grooves.

Charly Klauser: Die Multiinstrumentalistin und Sängerin mit den blauen Haaren spielt in den Bands von Peter Maffay, Sasha, Tim Bendzko und in der Carolin-Kebekus-Show. Nach Delmenhorst kommt die Kölnerin mit ihrer eigenen Band.

Chrashwave: Die Teilnehmer des DelTalentContest23 kommen mit Hip-Hop, Pop, Rock und elektronische Sounds.

Charly Klauser kommt mit ihrer eigenen Band nach Delmenhorst. Sie hat schon mit Größen wie Peter Maffay auf der Bühne gestanden. Foto: Joe Sciacca

Mittwoch, 23. August 2023, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Motto: „Soul und Herz - es wird magisch“

Miu: Die Hamburger Soulpop-Sängerin kommt mit ihrer Band. Nach Konzerten in New York, in der Elbphilharmonie, beim Elbjazz- und beim Reeperbahn-Festival spielt sie nun in Delmenhorst. Man attestiert ihr „den Soul von Donny Hathaway, den Charme einer Audrey Hepburn, aber auch das Abgründige von Amy Winehouse und die Stärke von Adele“. Die erste Single ihres neuen Albums „Crime Alley“ wurde für eine Tatort-Folge ausgewählt.

Jule Malischke: Die Dresdenerin gilt national und international als eine der aufregendsten Entdeckungen der aktuellen Gitarren- und Singer-/Songwriterszene. Sie erspielt sich seit geraumer Zeit eine europaweite Reputation und hohes Ansehen.

Jule Malischke hat sich international bereits einen Namen gemacht. Foto: Malte Strömsdorfer

Donnerstag, 24. August 2023, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Motto: „Bitter Sweet Symphony - Es wird lustig“

Hinnerk Köhn: Eine Show wie ein Fernet Branca: Am Anfang bitter, aber am Ende ist man glücklich. Zumindest für eine gewisse Zeit, so wird der Comedy-Auftritt angekündigt.

Reis against the Spülmachine: Radio Reis - Die Hitwelle: Das Musik-Comedy-Duo aus Buxtehude und Oldenburg ist bekannt für urkomische Songparodien und die Gabe, jedes Publikum in Partylaune versetzen zu können.

Freitag, 25. August 2023, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Motto: „Singer /Songwriter - Songs & Singers“

Tabea Suckut: Sie kommt mit ihrer Gitarre, ihrer Stimme und eigenen Interpretationen von Klassikern und mit eigenen Songs.

Jaimi Faulkner: Der australische Singer-Songwriter liefert gefühlvolle und eingängige Songs, die durch sein ausdrucksstarkes Gitarrenspiel und seine warme, soulige Stimme zu einem Erlebnis werden.

Someday Jacob + Kammerensemble Konsonanz: Die Bremer Band, viel gespielt im Radio, hat sich für den Auftritt in Delmenhorst ein Streichquartett als Verstärkung organisiert.

Die Bremer Band Someday Jacob bringt sich mit dem Kammerensemble Konsonanz Verstärkung mit. Foto: Oktoberpromotion

Samstag, 26. August 2023, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Motto: „Partynacht - Bettler & König“

Reflexxion: Die Siegerband des DELTalent-Contest: Ein echter Lokalmatador spielt auf der großen Bühne.

Lotto King Karl & die 3 Richtigen: Eben noch die Saison im Hamburger Stadtpark mit einem ausverkauften Konzert eröffnet – und schon in Delmenhorst. Seit seinem Debüt 1995 hat der Barmbeker („Hamburg, meine Perle“) zahlreiche Alben sowie Singles veröffentlicht und steht für allerbeste, norddeutsche Unterhaltung.

The Les Clöchards: Die Clöchards zerlegen die Rock- & Popgeschichte in ihre Einzelteile. Dabei überrumpeln sie selbst hartgesottene Musikliebhaber mit Versionen, die den Originalen die Schau stehlen. Party-Time, versprechen die Veranstalter.

Aus Barmbek und in Hamburg Legende: Lotto King Karl. Foto: Patrick Ludolph

Sonntag, 27. August 2023, 10 Uhr

Kindervormittag mit Musik + Spielangeboten bei freiem Eintritt

Kinders: Hip-Hop für Kinder, ab 11 Uhr

Sonntag, 27. August, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Motto: „Finale: New & Pop“

Havington: Ein junges Trio aus dem Norden Deutschlands. 2016 trafen sich Malte Schoppe, Luka Küssner und Tom Plückebaum. Seitdem macht die Band Musik mit einem ganz eigenen Sound.

Mael & Jonas: Alte Freunde, die in ihrer Heimatstadt Koblenz anfingen, Musik zu machen. 2020 kam der große Erfolg, als sie es bei der Castingshow „The Voice of Germany“ mit Nico Santos als Coach auf den dritten Platz geschafft haben. Die Finalsingle „Treat you Right“ feat. Nico Santos hat bis jetzt über 3 Millionen Streams. Im März 2022 nahmen die beiden mit ihrer Band am Vorentscheid des ESC teil und scheiterten nur knapp.