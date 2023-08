Lokalkolorit und internationales Flair: Unter dem Motto „Songs & Singers“ hat das Organisationsteam der Delkultur am Freitagabend vor allem auf Gitarrenklänge gesetzt. Am vierten Tag der Veranstaltungsreihe wurde den rund 90 Besuchern des Open-Air-Festivals auf dem Rathausbrunnenplatz einmal mehr ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Von Wetterkapriolen verschont

Während umzu die Gewitter tobten, blieb die Veranstaltung von den Wetterkapriolen weitgehend verschont. „Es hat sich vor Delmenhorst geteilt und zieht um wenige Kilometer vorbei“, atmete Mitorganisator Detlef Blanke zwischenzeitlich auf. Ein kurzer Regenschauer fiel genau auf die Umbaupause, und von den restlichen Wassertropfen ließen sich die meisten Besucher dann auch nicht mehr beeindrucken.

Stilvoller Auftritt von Jaimie Faulkner

Packend und vereinnahmend präsentierte sich vor allem Jaimi Faulkner. Der australische Singer-Songwriter füllte mit seiner Gitarre und Drum alleine die Bühne aus. Aus seinem breiten Repertoire entschied er sich für ein stimmungsvolles Set, das überwiegend zwischen Folk und Blues angesiedelt war.

Bewährte Titel wie „Back Road“ kombinierte er mit neuen Stücken wie „Catch me if you can“, abgerundet von einer bunten Lichtshow. Im Laufe seines Auftritts setzte er auf mehrere Gitarren und zeigte sich an seiner Weissenborn, die er sitzend auf seinem Schoß bediente, besonders stilvoll.

Gefühlvoll und entwaffnend ehrlich: Tabea Suckut.

Tabea Suckut kehrt zurück

Bei ihrem ersten Auftritt „seit ziemlich langem“, wie sie selbst sagte, war der Bremerin Tabea Suckut die Aufregung anzumerken. Auf sympathische Art ließ sie ihr Publikum daran teilhaben. Zwischendurch erzählte sie, wie ihr erst im Zug nach Delmenhorst auffiel, dass sie ihre Plugs vergessen hatte. Im Musikhaus fand sie dann noch schnell Ersatz.

Die Besucher verziehen dann auch bereitwillig, als sich Suckut kurz verspielte und anschließend entschuldigte. Deutlich ruhiger in ihrem Spiel, mit nachdenklicheren und gefühlvollen, akzentuierten Gitarrenklängen, erntete sie kräftigen Applaus.

Someday Jacob + Kammerensemble Konsonanz in Aktion auf dem Rathausbrunnenplatz.

Someday Jacob trifft Kammerensemble Konsonanz

Ein interessantes Experiment wagte die Band Someday Jacob, die vor allem für Americana und Folk bekannt ist. Für das Konzert auf dem Rathausbrunnenplatz holte sie sich die Unterstützung des Streichquartetts Kammerensemble Konsanz und einer Saxophonistin. Das verlieh Gitarre, Bass und Schlagzeug eine ganz neue, melodische Note. Mit Titeln wie „Everybody knows something good“ verbreitete die Band eine durchaus heitere Stimmung.

Fazit: Dem Publikum wurde unter dem Motto „Songs & Singers“ ein ebenso abwechslungsreiches wie unterhaltsames Programm geboten. Die drei Acts setzten alle ihre eigenen Akzente, die durchaus ihre Qualität hatten.

Samstag, 26. August 2023, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Motto: „Partynacht - Bettler & König“

Knipp Gumbo, der plattdeutsche Rockabilly aus Bremen, wird mit seiner Gitarre das Publikum anheizen.

Lotto King Karl & die 3 Richtigen: Eben noch die Saison im Hamburger Stadtpark mit einem ausverkauften Konzert eröffnet – und schon in Delmenhorst. Seit seinem Debüt 1995 hat der Barmbeker („Hamburg, meine Perle“) zahlreiche Alben sowie Singles veröffentlicht und steht für allerbeste, norddeutsche Unterhaltung.

The Les Clöchards: Die Clöchards zerlegen die Rock- & Popgeschichte in ihre Einzelteile. Dabei überrumpeln sie selbst hartgesottene Musikliebhaber mit Versionen, die den Originalen die Schau stehlen. Party-Time, versprechen die Veranstalter.

Der geplante Auftritt von Reflexxion, der Siegerband des DELTalent-Contests, entfällt laut Veranstalter aus Krankheitsgründen.

Sonntag, 27. August 2023, 10 Uhr

Kindervormittag mit Musik + Spielangeboten bei freiem Eintritt

Kinders: Hip-Hop live für Kinder, ab 11 Uhr

Sonntag, 27. August, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Motto: „Finale: New & Pop“

Havington: Ein junges Trio aus dem Norden Deutschlands. 2016 trafen sich Malte Schoppe, Luka Küssner und Tom Plückebaum. Seitdem macht die Band Musik mit einem ganz eigenen Sound.

Mael & Jonas: Alte Freunde, die in ihrer Heimatstadt Koblenz anfingen, Musik zu machen. 2020 kam der große Erfolg, als sie es bei der Castingshow „The Voice of Germany“ mit Nico Santos als Coach auf den dritten Platz geschafft haben. Im März 2022 nahmen die beiden mit ihrer Band am Vorentscheid des ESC teil und scheiterten nur knapp.