Unter den Meteorologen markiert der 1. September den Herbstanfang. Alles andere als herbstlich liest sich in diesen Tagen allerdings die Wetterprognose. Für Delmenhorst und das Umland sind nochmal hochsommerliche Temperaturen angesagt – und das über die ganze Woche. Sogar die 30-Grad-Marke könnte fallen. Ideale Voraussetzungen für das Ende der Freibadsaison in Ganderkesee und den Start des Herbst-Kramermarkts in Delmenhorst.

Sommerwetter im September ist nicht ungewöhnlich

Doch ist es nicht ungewöhnlich, dass es im September noch einmal so warm wird in Norddeutschland? Keineswegs, antwortet Frank Kahl vom Deutschen Wetterdienst: „Das ist absolut nicht ungewöhnlich. Wenn die Sonne kommt, hat sie auch noch die Kraft.“ Kalendarischer Herbstanfang sei schließlich auch erst am 23. September.

Kahl spricht von einer „störungsfreien Wetterlage“ in der Region. Was der Assistent Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DWD damit meint? Sonne satt und eine Regenwahrscheinlichkeit, die gen Null tendiert. „Mit Niederschlag ist absolut nicht zu rechnen. Es sind reichlich Sonnenstunden zu erwarten“, sagt Kahl.

Hochdruckgebiet „Olenka“ sorgt für Sonne satt

Verantwortlich für das Sommerwetter im September sei das „sehr massive Hochdruckgebiet Olenka“, so der DWD-Sprecher. In den Morgenstunden könne es nach kalten Nächten gebietsweise noch zu etwas Frühnebel kommen. Im Tagesverlauf würden die Temperaturen aber auf hochsommerliche Werte ansteigen. „Mittwoch könnten wir die 30-Grad-Marke erreichen. Auch Donnerstag und Freitag soll es ähnlich warm werden“, blickt Kahl voraus.

Freibadwetter zum Saisonendspurt in Ganderkesee

In der Region um Delmenhorst kann man sich also gleich auf eine ganze Reihe von Sommertagen freuen. So definieren die Meteorologen nämlich einen Tag, an dem Temperaturen von mindestens 25 Grad erreicht werden. Das Freibad in Ganderkesee wird es freuen. So ist in der letzten Woche der Saison, die am 10. September endet, nochmal mit einem erhöhten Besucheraufkommen zu rechnen. Zumal das benachbarte Saunahuus seit Montag, 4. September, wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist.

Auch Schausteller und Besucher des Herbst-Kramermarktes in Delmenhorst können sich zumindest auf ein sonniges Auftaktwochenende einstellen. Am 9. September startet das Volksfest auf den Graftwiesen und nach Angaben von Frank Kahl vom Deutschen Wetterdienst sieht es auch da verheißungsvoll aus.