Ostern 1984: Auch in Heidkrug wurde ein Osterfeuer entzündet. FOTO: Horst Schilling Historische Stadtansicht Sonnige Feiertage lockten 1984 zum Osterfeuer in Heidkrug Von Dirk Hamm | 16.04.2022, 15:59 Uhr

Sie gehen auf einen germanischen Brauch zurück: Osterfeuer lodern nach coronabedingtem Ausfall in diesem Jahr wieder. So wie 1984 in Heidkrug.