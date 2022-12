Mehr Vertreter für eine gute Kita-Betreuung sollen kommen. Symbolfoto: Friso Gentsch / dpa up-down up-down Delmenhorster Jugendhilfe Mehr Sozialarbeit, Betreuung und neue Kita: Jugendausschuss will investieren Von Kai Hasse | 02.12.2022, 11:22 Uhr

Viel Geld für bessere Betreuung von Kindern hat die Jugendpolitik in Delmenhorst auf den Weg gebracht. Eine gute Investition gerade um Probleme an der Schule an der Karlstraße, finden die Politiker.