„Moderner und nach aktuellen Erfordernissen des Postbetriebs nachhaltig konzipierter Zustellstützpunkt": Künftiges Logistikzentrum der Post in Delmenhorst. Grafik: Christian Schwartz Deutsche Post macht Tempo Spatenstich für Zehn-Millionen-Bau in Delmenhorst steht kurz bevor Von Michael Korn | 21.02.2023, 15:10 Uhr

Zum Weihnachtsfest 2023 kommen die Pakete in Delmenhorst aller Voraussicht nach bereits aus dem Gewerbegebiet an der Annenheider Allee – zumindest wenn die Post sie ausliefert. In Kürze setzt die Post DHL Group den ersten Spatenstich für ihr neues Zustellzentrum.