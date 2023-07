SPD-Fraktionschef Alexander Mittag und Unterbezirks-Parteivorsitzender Lars Konukiewitz. Foto: Kai Hasse up-down up-down Fraktion und Partei SPD Delmenhorst will Klartext bei Stadtentwicklung und Graft-Wasserwerk Von Kai Hasse | 22.07.2023, 14:13 Uhr

Fraktion und Partei der SPD in Delmenhorst fordert – erneut – mehr Initiative der Stadt, was Themen angeht wie Innenstadtentwicklung, Hybridsitzungen oder Wasserwerk in der Graft.