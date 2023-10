Die SPD im Delmenhorster Rat schlägt in einer Pressemitteilung scharfe Töne gegenüber Oberbürgermeisterin Petra Gerlach (CDU) an und wirft ihr nicht zum ersten Mal vor, die Stadt in einem „politischen Tiefschlaf“ zu halten. Ihr Fraktionsvorsitzender Alexander Mittag und der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Lars Konukiewitz, zugleich Vorsitzender des SPD-Unterbezirks, beziehen sich dabei auf einen andauernden dreiwöchigen Urlaub Gerlachs „in der politischen Hochphase dieses Jahres“.

SPD kritisiert fehlende Präsenz

In der Mitteilung heißt es: „In der derzeitigen Krisenlage muss Frau Gerlach aber nach unserem Dafürhalten vor Ort sein. Insbesondere sollte sie die Vorstellung des Haushaltes 2024 nicht ihrem Vertreter überlassen.“ Und weiter: „Angesichts der Vielzahl der offenen Themen müsste Frau Oberbürgermeisterin Gerlach die Verwaltung vor Ort führen, anstatt ortsabwesend zu sein.“ Eine solche „Politik der ruhigen Hand“, wie sie die Sozialdemokraten nennen, sei derzeit nicht vermittelbar.

Sie kritisieren die Arbeit der Oberbürgermeisterin: die beiden SPD-Ratsmitglieder Alexander Mittag (links) und Lars Konukiewitz.

Sozialdemokraten sehen „gähnende Leere“

Konkret beklagen Mittag und Konukiewitz „eine gähnende Leere im Sitzungskalender des Rates der Stadt Delmenhorst.“ So rechnen sie vor, dass der Rat nach seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 4. Juli erst wieder am 28. September zusammengekommen sei, abgesehen von einzelnen Sitzungen seiner Fachausschüsse. Im gesamten Oktober sei lediglich eine Sitzung terminiert – die Sondersitzung des Schulausschusses am 10. Oktober –, womit zwischen Ende September und Ende November, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, nach fast dreimonatiger Sommerpause wieder gähnende Leere im Sitzungskalender herrsche.



„Die SPD hat Frau Oberbürgermeisterin Gerlach bereits vor Beginn der Sommerpause aufgefordert, die Stadt aus dem politischen Tiefschlaf zu holen, in den sie sie im ersten Halbjahr dieses Jahres versetzt hat“, formuliert Konukiewitz. „Leider müssen wir feststellen, dass Frau Oberbürgermeisterin Gerlach dennoch keinen Handlungsbedarf zu sehen scheint. Der politische Tiefschlaf dauert unverändert an.“

Bei wichtigen Themen im Rückstand?

Wichtige politische Themen würden nicht vorangetrieben, andere Kommunen im Umland seien etwa bei der kommunalen Wärmeplanung deutlich weiter. Als weitere Beispiele nennen Mittag und Konukiewitz die Zukunft der Trinkwasserförderung, die Schulentwicklungsplanung und die Fördermittelakquise und stellen fest: „Insgesamt fehlt es an einer politischen Handschrift der Oberbürgermeisterin.“ Mittag meint:

„Ich hätte mir gewünscht, dass Frau Oberbürgermeisterin Gerlach die Zeichen der Zeit erkennt und endlich beginnt, politische Schwerpunkte für Ihre Amtszeit zu setzen. Hierauf wartet die SPD seit zwei Jahren vergeblich.“

Alles im Vorfeld abgestimmt

Auf Nachfrage teilte Ute Winsemann aus der Stadtverwaltung mit, dass Gerlach ab Montag, 23. Oktober, wieder im Dienst sein werde. Während ihrer Abwesenheit seien der Erste Stadtrat Markus Pragal als ihr allgemeiner Vertreter sowie in repräsentativen Angelegenheiten die beiden ehrenamtlichen Bürgermeister stellvertretend tätig. Im Vorfeld habe es, wie üblich, eine gute Abstimmung zu allen offenen Themen gegeben.

„Der Sitzungskalender wird stets im Vorjahr nach einem bewährten Schema in Abstimmung mit der Ratsvorsitzenden aufgestellt und bekannt gegeben“, führt Winsemann aus. Hierbei sei die Planung einer Ratssitzung zwischen der Sommer- und der Herbstferienzeit seit Jahren üblich und bekannt. Es habe zwar eine Verschiebung, aber keine Absage von Sitzungen gegeben, sondern im August und September insgesamt elf politische Sitzungen (Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss und Rat).

Rathaus: Kritik nicht nachvollziehbar

Ein großer Teil der in der Kritik stehenden „sitzungsfreien“ Zeit im Oktober falle in die Herbstferien sowie in die Woche des Tages der Deutschen Einheit, in denen üblicherweise keine politischen Sitzungen stattfinden. Die Kritik weniger Sitzungen im November, so Winsemann, könne nicht nachvollzogen werden, da im November insgesamt 14 Sitzungen, darunter zwei Ratssitzungen, terminiert seien.