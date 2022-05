SPD-Senioren und Jusos haben wie jedes Jahr am 8. Mai einen Kranz an der Friedenslinde niedergelegt. FOTO: Dirk Hamm 77 Jahre Kriegsende SPD-Senioren und Jusos erinnern an Friedenslinde gemeinsam an NS-Verbrechen Von Dirk Hamm | 08.05.2022, 19:49 Uhr

Jung und Alt waren wie jedes Jahr am 8. Mai vereint bei der Kranzniederlegung der Sozialdemokraten an der Friedenslinde in Delmenhorst.