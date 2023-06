Der Spielplatz in der Delmenhorster Innenstadt am Durchgang zwischen Hemmerling und Teehaus sieht im Vergleich mit dem Zustand von vor ein paar Wochen wieder vorzeigbar aus. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Privatinitiative setzt sich ein Spielplatz in Delmenhorster Innenstadt soll im Juli öffnen Von Frederik Grabbe | 20.06.2023, 13:48 Uhr

In ein bis zwei Wochen könnte der kleine Spielplatz an der Delme in der Delmenhorster Innenstadt zu neuem Leben erwachen. Schlüssel für Nutzer werden wohl bei ausgewählten Kaufleuten hinterlegt.