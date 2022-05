Auf der Fläche des Wäldchens hinter dem Spielplatz an der Straße Am Wollepark soll eine neue Kita entstehen. FOTO: Frederik Grabbe Direkt an Hauptverkehrsader Stadt Delmenhorst plant neue Kita an der Stedinger Straße Von Frederik Grabbe | 06.05.2022, 14:20 Uhr

Eine neue Kita an der Stedinger Straße soll dabei helfen, den Mangel an Betreuungsplätzen in Delmenhorst zu beseitigen. Vor einigen Jahren stieß ein solcher Vorschlag auf wenig Gegenliebe.