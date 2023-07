An der Hermann-Allmers-Schule werden während der Ferien das Lehrerzimmer und zwei Klassenräume saniert. Foto: Alex/Photo up-down up-down Größtes Einzelprojekt am Willms Stadt Delmenhorst steckt in den Ferien 3,2 Millionen Euro in Schulsanierungen Von Frederik Grabbe | 18.07.2023, 15:53 Uhr

In den Sommerferien investiert die Stadt Delmenhorst eine siebenstellige Summe in ihre Schulen. Größtes Einzelprojekt ist am Willms-Gymnasium. Ein Überblick.